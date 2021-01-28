НАТО готовится к агрессии со стороны России и Китая

Йенс Столтенберг попросил союзников нарастить оборонные расходы и инвестировать в современные возможности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к членам альянса с просьбой увеличить расходы на оборону. По его словам, страны, входящие в военно-политический блок, должны быть готовыми ответить на агрессивные действия со стороны России и Китая, а также бороться с терроризмом, говорится на официальном ресурсе НАТО.

Ранее в МИД России выразили надежду, что Евросоюз сможет устоять перед санкционным давлением США по проекту "Северный поток-2".

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