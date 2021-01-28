В ПАСЕ проголосовали за продление полномочий делегации РФ

Глава делегации России Петр Толстой рассказал, что российские депутаты покинут ПАСЕ в случае ущемления их полномочий.

В четверг депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ходе голосования подтвердили полномочия делегации Российской Федерации на зимней сессии ассамблеи. Отмечается, что такое решение поддержали 107 человек, против высказались 36 человек, а 24 – воздержались, пишет ТАСС.

Ранее несколько представителей ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации по инициативе главы делегации Украины Марии Мезенцевой. В свою очередь депутаты России заявили, что не допустят ограничения их прав, в противном случае они покинут площадку.

Напомним, что Москва и Вашингтон договорились продлить ДСНВ.

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