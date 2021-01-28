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Вирусолог: ограничения по COVID-19 могут снять к лету

28.01.2021 11:28
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Вирусолог: ограничения по COVID-19 могут снять к лету

Пандемия завершиться тогда, когда у 70-80% населения появится иммунитет к коронавирусу.

Старейший вирусолог России, сотрудник центра им. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов заявил о постепенном окончании пандемии коронавирусной инфекции в стране.

"Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца", - сказал он.

Вирусолог выразил мнение, что введенные из-за COVID-19 ограничительные меры снимут к лету текущего года. По словам Ершова, пандемия завершиться тогда, когда у 70-80% населения появится иммунитет к коронавирусу. Он добавил, что особую роль в победе над распространением COVID-19 играет вакцинация, пишет URA.RU.

Ранее стало известно, что в Москве вновь отменили некоторые ограничения по коронавирусу.

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