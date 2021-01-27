Стало известно, когда примут решения о режиме обучения в вузах Москвы
Решения о формате работы вузов столицы будут приняты до 6 февраля 2021 года.
Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что вопрос об отмене дистанционного формата в вузах Москвы будет решен до 6 февраля 2021 года. Градоначальник добавил, что соответствующие решения будут приниматься совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации, говорится на официальном портале мэрии Москвы.
Напомним, что в столице России вновь отменили некоторые ограничительные меры по коронавирусу.
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