Киев не собирается возобновлять прямые закупки газа из России

Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины не планирует покупать голубое топливо напрямую из РФ.

Во вторник, 26 января, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что власти страны не собираются возобновлять прямые закупки газа из России. Такими словами он ответил на соответствующий вопрос депутатов в Верховной раде, пишет ТАСС.

Напомним, что Украина перестала напрямую покупать российское голубое топливо с осени 2015 года. Сейчас страна формально закупает газ у компаний Европы, однако по факту приобретает часть транзитного сырья, которое идет из России в европейские государства. Таким образом, покупаемый Украиной газ не пересекает западную границу страны, однако его оформляют как импортный.

Ранее в Верховной раде рассказали, как киевские власти манипулируют с российским голубым топливом.

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