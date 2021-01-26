В Словакии заявили, что ЕС соблюдает осторожность с санкциями против России

ЕС хочет показать, что не собирается все время прибегать к санкционной политики в отношении Москвы.

Глава Министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок после окончания заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе рассказал, что европейское сообщество хочет соблюдать осторожность с санкциями против России. По его словам, ЕС намерен показать, что не собирается все время прибегать к санкционной политики, поэтому Москве дается шанс на проведение "справедливого судебного процесса" в отношении оппозиционера Алексея Навального, пишет РИА Новости.

Напомним, что 25 января президент России Владимир Путин отреагировал на "расследование Навального про его дворец".

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