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Фонд Росконгресс: вакцинация поможет проведению деловых и конгрессно-выставочных мероприятий

Янв 26
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
Фонд Росконгресс: вакцинация поможет проведению деловых и конгрессно-выставочных мероприятий


Массовая вакцинация населения и формирование популяционного иммунитета поможет восстановить графики проведения деловых встреч, конгрессно-выставочных мероприятий, а также будет способствовать более быстрому преодолению мирового экономического кризиса.

Советник Президента России Антон Кобяков рассказал о том, какие положительные стороны будет иметь массовая вакцинация населения и каким образом формирование популяционного иммунитета у населения повлияет на возможность проведения масштабных мероприятий в текущем году.

По его словам проведение масштабной вакцинации населения позволит не только восстановить графики проведения мероприятий и встреч, но также будет способствовать нормализации делового общения, восстановлению прежнего уровня бизнес сотрудничества и более быстрому выходу из мирового экономического кризиса. При этом советник Президента отметил, что на фоне возвращения к прежнему уровню делового общения, необходимо помнить о рекомендациях Роспотребнадзора и Фонда Росконгресс о соблюдении санитарно-эпидемиологических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, во время проведения конгрессной и выставочной деятельности. Организаторам необходимо проводить профилактику, обеспечить дезинфекцию помещений, а также создать безопасную среду для участников и гостей мероприятий. А одним из главных способов защиты от коронавирусной инфекции Антон Кобяков назвал именно вакцинацию.

Фонд Росконгресс также выступает за проведение массовой вакцинации. Еще в ноябре прошлого года главный санитарный врач России Анна Попова и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев подписали соглашение о взаимодействии, в рамках которого будет проводиться совместная работа по предотвращению распространения коронавируса в сфере организации конгрессной и выставочной деятельности.

В настоящее время Фонд Росконгресс проводит подбор безопасных и удобных площадок для проведения конгрессных и выставочных мероприятий в городах России, распространяет информационные материалы о профилактике распространения вируса, а также ведет консультации собственников и персонала площадок, как лучше организовать процесс работы и обеспечить выполнение санитарно-профилактических мер во время подготовки и проведения мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора.



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