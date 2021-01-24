Климов: спецслужбы Запада причастны к незаконным акциям в РФ

Андрей Климов рассказал, что комиссия СФ отслеживает ситуацию.

Глава комиссии Совета Федерации (СФ) по защите госсуверенитета России Андрей Климов в воскресенье заявил, что СФ располагает данными о причастности западных спецслужб к проведению незаконных акций, которые прошли 23 января в российских городах. По словам сенатора, иностранные государства разрабатывали за пределами РФ проекты, направленные на подрыв развития и стабильности нашей страны, пишет РИА Новости.

Напомним, что в субботу в разных городах России прошли протестные акции в поддержку задержанного главного критика Кремля Алексея Навального.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал публикации посольства США в Москве о незаконных акциях в РФ.

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