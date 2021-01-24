В Германии рассказали о последствиях остановки СП-2

Немецкий министр считает, что остановка работ по "Северному потоку - 2" грозит Берлину судебными разбирательствами.

Если Берлин сейчас остановит строительство газового проекта "Северный поток-2", то это может грозить немецкой стороне судебными тяжбами. Такое мнение в интервью медиагруппе RND выразила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце. По ее словам, решение о реализации второй ветки трубопровода приняли "много лет назад", отметив, что проект почти завершен и "одобрен в правовом порядке". Шульце добавила, что остановка "Северного потока-2" могла бы навредить репутации Германии, поставить под сомнение правильность "принятых на основе принципов правового государства решений", а также привести к судебным разбирательствам, пишет Газета.ру.

Ранее сообщалось, что судно "Академик Черский" прибыло в немецкий порт Висмар.

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