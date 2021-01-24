В Кремле ответили на публикации США о незаконных акциях в РФ

Дмитрий Песков заявил, что уважает все точки зрения, однако выступает против участия в незаконных акциях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТК "Россия 1" сообщил, что публикации посольства США в Москве о несогласованных акциях, которые прошли 23 января, являются косвенным вмешательством во внутренние дела РФ, поскольку нарушают российское законодательство.

"Конечно, это некорректные публикации", - сказал он.

Песков отметил, что если бы российская сторона поступила бы подобным образом, тогда, вероятнее всего, США испытывали бы "определенное чувство дискомфорта".

Кроме того представитель Кремля добавил, что уважает все точки зрения, однако выступает против участия в незаконных акциях, так как они нарушают закон, пишут "Известия".

Ранее посольство США в Москве рассказало, что дипмиссия внимательно отслеживает сообщения о незаконных акциях в России, а также поддерживает право российских граждан на проведение мирных протестов. В посольстве заключили, что действия властей РФ "направлены на подавление этих прав".

Напомним, что 23 января 2021 года во многих городах России прошли несогласованные протестные акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального, несколько человек были задержаны.

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