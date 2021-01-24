Франция хочет ввести санкции против России из-за Навального

В понедельник должна состояться встреча министров иностранных дел стран-участниц Евросоюза.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервю радиостанции France Inter заявил, что в отношении России необходимо ввести "действенные" санкции в связи с арестом российского оппозиционного политика Алексея Навального.

"Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными", - сообщил он.

Также Ле Дриан отметил, что в понедельник должна состояться встреча министров внешнеполитических ведомств стран-участниц Евросоюза, на которой будет обсуждаться инцидент с россиянином и возможное наложение ограничительных мер против Москвы, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Венгрии назвали "лицемерием" призыв Европарламента отказаться от реализации проекта "Северный поток-2" из-за Навального.

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