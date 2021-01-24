Президент РФ планирует выступить на Давосском форуме

На мероприятии стороны обменяются своими мнениями относительно состояния мира в 2021 году.

В воскресенье ведущий Павел Зарубин на телеканале "Россия 1" заявил, что российский лидер Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, данное мероприятие пройдет с 25 по 29 января в онлайн-режиме из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Отмечается, что Давосский форум будет посвящен "Великой перезагрузке", в нем примут участие лидеры стран, представители мирового бизнеса, а также ученые и политики, пишут "Известия".

Напомним, что в Германии рассказали о последствиях остановки газопровода "Северный поток-2".

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