В Венгрии назвали "лицемерием" призыв ЕП отказаться от СП-2 из-за Навального

Петер Сийярто считает, что западные страны вряд ли откажутся от взаимовыгодных проектов с Россией.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что призывы некоторых европейских дипломатов заморозить строительство газопровода "Северный поток-2" и отказаться от других проектов с Россией из-за задержания российского оппозиционера Алексея Навального являются "лицемерием". Министр считает, что западные страны, вероятнее всего, не смогут отказаться от взаимовыгодных проектов с Россией. По его словам, данный инцидент вряд ли повлияет и на двусторонние отношения Москвы и Будапешта. Кроме того Сийярто добавил, что государства, которые сильнее всего критикуют Кремль, имеют довольно прибыльный бизнес в РФ. Подобную позицию этих стран министр назвал "двойными стандартами". Также он отметил, что в определенных вопросах сотрудничество с российской стороной необходимо, пишет РБК.

Напомним, что 21 января депутаты Европарламента одобрили резолюцию, в которой попросили Евросоюз немедленно отказаться от завершения "Северного потока-2" и ужесточить санкции против России в связи с арестом Навального.

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