Российские медики выявили 21127 новых случаев COVID-19

В России общее число заболевших коронавирусом достигло 3719400 человек.

Российский оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 24 января, в воскресенье, заявил, что медицинские работники выявили 21127 новых случаев инфицирования коронавирусом. Уточняется, что наибольшее число зараженных зарегистрировали в Москве (3069), Санкт-Петербурге (2929) и Московской области (1134).

Таким образом, общее количество заболевших в России достигло 3719400 человек, из них 3131760 больных излечилось, 69462 пациента стали жертвой COVID-19.

Напомним, что вице-премьер России Татьяна Голикова озвучила самую вероятную версию происхождения коронавируса.

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