Названа наиболее вероятная версия происхождения COVID-19

Для выяснения происхождения коронавируса нужно будет провести дополнительные исследования.

Наиболее вероятным источником происхождения коронавирусной инфекции, вызвавшей пандемию COVID-19, являются летучие мыши. Об этом в интервью каналу "Россия 1" рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, для выяснения данного вопроса необходимо будет провести дополнительные исследования, поскольку человек мог заразиться коронавирусом не напрямую, а через другой вид, пишет "Лента.ру".

Напомним, что ранее Татьяна Голикова рекомендовала переболевшим COVID-19 не вакцинироваться от коронавируса.

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