Судно "Академик Черский" прибыло в Германию
23.01.2021 17:25
Комментарии: 1
21 января трубоукладчик взял курс на порт Висмар.
По информации глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic, трубоукладчик "Академик Черский", который может быть задействован в достройке трубопровода "Северный поток-2", прибыл в немецкий порт Висмар. Отмечается, что более 7 дней данное судно находилось около Калининграда, но 21 января взяло курс на Германию, пишет РИА Новости.
Напомним, что трубоукладчик "Фортуна" покинул немецкий порт.
Читайте наши эксклюзивные материалы в Instagram-канале "Капитала страны".
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий
скоро россиянам купят билет домой. вся эта показуха и таинственность между перемещением того, что второй год даже не приступало к работе придет к логическому завершению