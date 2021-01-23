Судно "Академик Черский" прибыло в Германию

21 января трубоукладчик взял курс на порт Висмар.

По информации глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic, трубоукладчик "Академик Черский", который может быть задействован в достройке трубопровода "Северный поток-2", прибыл в немецкий порт Висмар. Отмечается, что более 7 дней данное судно находилось около Калининграда, но 21 января взяло курс на Германию, пишет РИА Новости.

Напомним, что трубоукладчик "Фортуна" покинул немецкий порт.

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