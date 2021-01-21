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Трубоукладчик "Фортуна" покинул немецкий порт

21.01.2021 18:03
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Трубоукладчик "Фортуна" покинул немецкий порт

На этой неделе США наложили санкции против судна "Фортуна".

По информации глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic, российский трубоукладчик "Фортуна", который должен был использоваться в достройке энергетического проекта "Северный поток-2", в четверг вечером покинул немецкий порт Росток, передает Прайм.

В свою очередь агентство ТАСС сообщает, что судно "Академик Черский", находящееся в водах Калининградской области, направилось в немецкий порт Висмар. Отмечается, что данный трубоукладчик может быть задействован в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Ранее "Капитал страны" писал, что на этой неделе США наложили санкции в отношении российского судна "Фортуна".

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