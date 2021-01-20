Матвиенко: в РФ не собираются вводить COVID-паспорта

Валентина Матвиенко заявила, что неправильно и некорректно разделять людей, а также предоставлять им разные права, исходя из результатов прививания от коронавируса.

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко рассказала журналистам, что в стране не собираются вводить COVID-паспорта. По ее словам, вышло недопонимание вокруг данной темы: власти обсуждали введение электронного реестра людей, прошедших вакцинацию против коронавируса. Она подчеркнула, что такой документ не сможет быть COVID-паспортом, поскольку прививки осуществляются на добровольной основе. Кроме того Матвиенко добавила, что прохождение вакцинации не может стать основанием для установления неравных прав среди российских граждан, пишет ТАСС.

Ранее в Госдуме России заявили, что в стране необходимо ввести COVID-паспорта.

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