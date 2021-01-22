В ФРГ ответили на предложение ЕП отказаться от "Северного потока-2"

Позиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель относительно газопровода не изменилась.

В пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге заявил, что Берлин принял к сведению резолюцию Европарламента (ЕП) немедленно остановить реализацию газового проекта "Северный поток-2" из-за задержания главного оппозиционера России Алексея Навального. Также он отметил, что позиция немецкого канцлера Ангелы Меркель относительно второй ветки газопровода не изменилась, и она по-прежнему осуждает американские экстерриториальные санкции против "Северного потока-2", пишет ТАСС.

Напомним, что в четверг депутаты ЕП одобрили резолюцию, в которой призывают Евросоюз прекратить строительство газопровода и усилить антироссийские санкции в связи с арестом Навального.

Читайте наши эксклюзивные материалы в Instagram-канале "Капитала страны".