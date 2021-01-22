Москвичей попросили соблюдать ограничения по COVID-19
Соблюдение ограничений поможет быстрее победить эпидемию коронавируса.
Столичный мэр Сергей Собянин в эфире канала "Россия 1" попросил москвичей строго соблюдать введенные в мегаполисе антикоронавирусные ограничительные мероприятия. Он пояснил, что меры профилактики по COVID-19 помогут сохранить жизни и здоровье многих людей. Собянин добавил, что соблюдение необходимых ограничений поможет быстрее победить эпидемию коронавируса, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что Собянин принял решение отменить некоторые ограничительные меры по коронавирусу в Москве.
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