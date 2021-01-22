Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заразился COVID-19

Анализ на коронавирус, взятый у Зинедина Зидана, дал положительный результат.

В пятницу, 22 января, пресс-служба мадридского футбольного клуба (ФК) "Реал" сообщила, что главный тренер ФК Зинедин Зидан заразился коронавирусом нового типа. Других подробностей о состоянии здоровья специалиста в заявлении представлено не было. Таким образом, скорее всего Зинедин Зидан не сможет руководить командой в ближайших матчах, пишет ТАСС.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что многие страны мира одобряют российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Читайте наши эксклюзивные материалы в Instagram-канале "Капитала страны".