Песков прокомментировал заявление США о продлении ДСНВ

Дмитрий Песков подчеркнул, что ряд прежних условий США абсолютно не подходят России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия положительно относится к предложению США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ). По его словам, Москва приветствует сохранение и продление данного соглашения, однако все будет зависеть от предлагаемых условий по ДСНВ. Также Песков отметил, что при обсуждении соответствующих вопросов не только Россия, но и США должны учитывать интересы обеих стран. Пресс-секретарь добавил, что ему неизвестно, передавал ли Вашингтон Москве свои предложения относительно продления договора, пишет РИА Новости.

Ранее в Белом доме сообщили, что США хотят продлить ДСНВ на 5 лет.

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