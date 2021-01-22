Песков прокомментировал заявление США о продлении ДСНВ
Дмитрий Песков подчеркнул, что ряд прежних условий США абсолютно не подходят России.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия положительно относится к предложению США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ). По его словам, Москва приветствует сохранение и продление данного соглашения, однако все будет зависеть от предлагаемых условий по ДСНВ. Также Песков отметил, что при обсуждении соответствующих вопросов не только Россия, но и США должны учитывать интересы обеих стран. Пресс-секретарь добавил, что ему неизвестно, передавал ли Вашингтон Москве свои предложения относительно продления договора, пишет РИА Новости.
Ранее в Белом доме сообщили, что США хотят продлить ДСНВ на 5 лет.
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Трамп не был другом России. Он также представлял серьезную угрозу для мира во всем мире. С Байденом будет поспокойнее. Куда мы движемся? В Библии сказано: «В назначенное время [царь севера] вернется обратно» (Даниила 11:29а). А это в данном контексте означает укрепление позиций России и значительное ослабление США. Это означает также кризис, который затмит Великую Депрессию. Разрушится не только еврозона, но и ЕС и НАТО. Многие страны бывшего Восточного блока покинут американскую сферу влияния и как блудный сын вернутся под крылья России. Коронавирус и то, что происходит в США и ЕС готовит почву для реализации этого сценария. Для этого нужно также соответствующих людей на политической шахматной доске, с одной стороны - Путин, с другой - американский Ельцин. Возвращение России, то не мечта. Все предсказания из этого видения, а их много, сбываются эффектно, со 100% точностью, в хронологическом порядке, и это не совпадение. Бог говорит: «ведь Я бодрствую над Моим словом, чтобы его исполнить» (Иеремия 1:12, Новый русский перевод). Это тоже не софистика. Я говорю о возвращении России с 1998 года, когда ничто из этого не прорастало (Исаия 42:9).