Лидер РФ и глава Евросовета обсудили ситуацию вокруг Навального

Владимир Путин провел телефонный разговор с Шарлем Мишелем.

На официальном сайте Кремля сообщается, что президент РФ Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель провели телефонные переговоры. Отмечается, что стороны обсудили отношения России и Евросоюза, сделав акцент на "необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес". Также Владимир Путин и Шарль Мишель затронули вопросы, связанные с борьбой распространения коронавируса и возможностью совместного изготовления вакцин против COVID-19. Кроме того глава Евросовета настоял на обсуждении ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, что накануне Европарламент призвал Евросоюз остановить строительство проекта "Северный поток-2" из-за ареста Навального.

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