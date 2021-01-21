В МИД РФ ответили на новые санкции США против СП-2

Мария Захарова подчеркнула, что противоправные ограничительные меры Вашингтона не смогут изменить поведение России на международной арене.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что новые американские штрафные санкции, введенные в отношении российского трубоукладочного судна "Фортуна", являются неприкрытым примером недобросовестной конкуренции. По ее словам, США хотят всеми силами закрепиться на европейском энергетическом рынке, став главным "легитимным" поставщиком газа в страны Европы. Также Захарова напомнила, что подобное давление со стороны Вашингтона вызывает возмущение не только у Москвы, но и у многих европейских столиц, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российский трубоукладчик "Фортуна" покинул немецкий порт.

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