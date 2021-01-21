Меркель прокомментировала санкции США против СП-2

Ангела Меркель считает, что вопрос строительства "Северного потока-2" необходимо обговорить со странами Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала американские штрафные санкции в отношении газопровода "Северный поток-2". По ее словам, экстерриториальные ограничительные меры, направленные против второй ветки трубопровода, являются "неуместным средством" борьбы с данным проектом. Кроме того она добавила, что вопрос строительства "Северного потока-2" необходимо обговорить со странами Европы для того, чтобы решить, зависимость от какого государства будет признаваться и есть ли желание "вести торговлю газом с Россией", пишет РИА Новости.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас отреагировал на отказ ряда компаний от "Северного потока-2".

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