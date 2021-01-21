Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 ЯНВ, 17:42 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

21 ЯНВ, 17:42 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Меркель прокомментировала санкции США против СП-2

21.01.2021 16:55
Комментарии
Меркель прокомментировала санкции США против СП-2

Ангела Меркель считает, что вопрос строительства "Северного потока-2" необходимо обговорить со странами Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала американские штрафные санкции в отношении газопровода "Северный поток-2". По ее словам, экстерриториальные ограничительные меры, направленные против второй ветки трубопровода, являются "неуместным средством" борьбы с данным проектом. Кроме того она добавила, что вопрос строительства "Северного потока-2" необходимо обговорить со странами Европы для того, чтобы решить, зависимость от какого государства будет признаваться и есть ли желание "вести торговлю газом с Россией", пишет РИА Новости.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас отреагировал на отказ ряда компаний от "Северного потока-2".

Читайте наши эксклюзивные материалы в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
В Белом доме оценили перспективы контактов Путина с Байденом
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Путин распорядился трудоустроить более 1 млн россиян до конца года

Путин распорядился трудоустроить более 1 млн россиян до конца года
Экономика

Власти отвлекают внимание на макароны и яйца. Настоящая проблема – рост цен на овощи

Власти отвлекают внимание на макароны и яйца. Настоящая проблема – рост цен на овощи
Экономика 1

Остановка «Северного потока-2» и санкции против олигархов. Стал известен возможный ответ ЕС на арест Навального

Остановка «Северного потока-2» и санкции против олигархов. Стал известен возможный ответ ЕС на арест Навального
Политика 1

Правительство может «жестко» отрегулировать цены на зерно и макароны

Правительство может «жестко» отрегулировать цены на зерно и макароны
Экономика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

«Углич - маленькая Швейцария». Новая программа гастротуризма открыта в Ярославской области

«Углич - маленькая Швейцария». Новая программа гастротуризма открыта в Ярославской области

Нестандартная котельная работает в Липецкой области

Нестандартная котельная работает в Липецкой области

Новости дня

15:14 В Германии отреагировали на отказ ряда компаний от СП-2 В Германии отреагировали на отказ ряда компаний от СП-2
Президент РФ дал ряд поручений кабмину по восстановлению экономики
Президент РФ дал ряд поручений кабмину по восстановлению экономики
14:50 Минтруд изучает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам Минтруд изучает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
13:18 В Белом доме оценили перспективы контактов Путина с Байденом В Белом доме оценили перспективы контактов Путина с Байденом
11:58 В РФ за сутки зарегистрировали 21887 новых случаев COVID-19 В РФ за сутки зарегистрировали 21887 новых случаев COVID-19
11:43 В вузах Москвы продлили дистанционное обучение В вузах Москвы продлили дистанционное обучение
10:56 В Москве отменили некоторые ограничения В Москве отменили некоторые ограничения
Трамп покидает Белый дом
Трамп покидает Белый дом
20 ЯНВ, 19:20 На Украине заявили, что Киев и Москва могут примириться за один день На Украине заявили, что Киев и Москва могут примириться за один день

Узнай, страна!

20 ЯНВ, 21:27 «Углич - маленькая Швейцария». Новая программа гастротуризма открыта в Ярославской области «Углич - маленькая Швейцария». Новая программа гастротуризма открыта в Ярославской области
В Кремле прокомментировали давление США на СП-2
В Кремле прокомментировали давление США на СП-2
20 ЯНВ, 19:36 Нестандартная котельная работает в Липецкой области Нестандартная котельная работает в Липецкой области
20 ЯНВ, 17:59 Вохомский сырный завод модернизировал производство Вохомский сырный завод модернизировал производство
19 ЯНВ, 17:55 Культурное наследие. Реставрация единственного в мире комплекса «Ханский дворец» Культурное наследие. Реставрация единственного в мире комплекса «Ханский дворец»
18 ЯНВ, 20:17 Астраханцам рассказали, как правильно подготовиться к крещенским купаниям Астраханцам рассказали, как правильно подготовиться к крещенским купаниям
18 ЯНВ, 19:33 Устрицы и австралийский рак. Краснодарский край развивает аквафермерство Устрицы и австралийский рак. Краснодарский край развивает аквафермерство
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
18 ЯНВ, 18:10 Новые автомобили отправились в школы и медучреждения Ингушетии Новые автомобили отправились в школы и медучреждения Ингушетии
16 ЯНВ, 23:17 ТОП-10 достижений недели: регионы России заботились о природе и боролись с COVID-19 ТОП-10 достижений недели: регионы России заботились о природе и боролись с COVID-19
16 ЯНВ, 00:18 Более 88 тысяч тонн плодово-ягодной продукции получено в Липецкой области Более 88 тысяч тонн плодово-ягодной продукции получено в Липецкой области
15 ЯНВ, 20:47 Команда детского технопарка «Кванториум-33» начала создание беспилотника Команда детского технопарка «Кванториум-33» начала создание беспилотника
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter