В РФ за сутки зарегистрировали 21887 новых случаев COVID-19

В стране общее число инфицированных составило 3655839 человек.

В российском оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с COVID-19 в четверг заявили, что медработники за минувшие 24 часа зарегистрировали 21887 новых случаев заражения коронавирусом. Уточняется, что наибольшее количество заболевших врачи обнаружили в Москве (3458), Санкт-Петербурге (3112) и Московской области (1092).

Общее число инфицированных в России достигло 3655839 человек, из них 3054218 пациентов выписалось с выздоровлением, 67832 больных скончалось.

Ранее стало известно, что в Москве отменили некоторые ограничительные меры по COVID-19.

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