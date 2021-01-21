В вузах Москвы продлили дистанционное обучение

Дистанционное обучение в вузах столицы продлено до 6 февраля 2021 года.

Столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что дистанционный режим обучения в вузах Москвы продлевается до 6 февраля 2021 года, транспортные карты учащихся по-прежнему заблокированы. По его словам, соответствующее решение было принято в связи с тем, что Минобрнауки России объявило о продлении удаленного образования в федеральных вузах до этой даты. Также Собянин добавил, что дальнейшие решение о формате обучения в высших учебных заведениях Москвы будут приниматься по согласованию с образовательным министерством страны.

Ранее сообщалось, что Собянин отменил некоторые антикоронавирусные ограничения в столице.

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