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На Украине заявили, что Киев и Москва могут примириться за один день

20.01.2021 19:20
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На Украине заявили, что Киев и Москва могут примириться за один день

Алексей Арестович считает, что примирение России и Украины зависит от Владимира Путина.

Советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович в среду в эфире ТК "Украина 24" заявил, что Киев и Москва могут примириться за один день. По его словам, осуществить это может один человек, подчеркнув, что разрешение конфликта зависит от президента России Владимира Путина. Кроме того Алексей Арестович выразил надежду, что санкции и давление со стороны Европы и нового главы США Джо Байдена приведут к "позитивным сдвигам" в урегулировании ситуации в Донбассе, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что 45-й американский лидер Дональд Трамп покидает Белый дом.

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