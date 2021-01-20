Мурашко: власти РФ удержали цены на лекарства на уровне 2019 года

Власти России проводили работу по урегулированию стоимости лекарственных средств.

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в ходе заседания Совфеда заявил, что власти страны проводили работу по стабилизации цен на лекарственные средства. По его словам, российской стороне удалось удержать стоимость лекарств на уровне 2019 года, пишет РИА Новости.

Напомним, что 19 января российский лидер Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях.

Читайте наши эксклюзивные материалы в Instagram-канале "Капитала страны".