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Минск остановил транзит нефти на участке "Дружбы"

20.01.2021 18:52
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Минск остановил транзит нефти на участке "Дружбы"

Белоруссия перекрыла транзит нефти через нефтепровод "Дружба" для прокачки топлива из Одессы на Мозырский НПЗ.

Официальный представитель компании "Транснефть" Игорь Демин рассказал журналистам, что с 20 января белорусская сторона остановила транзит российской нефти на участке "Дружбы" в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка нефтепровода). По его словам, данный шаг является временным и плановым, он продлится до 22 января. Также Демин добавил, что в течение двух дней на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) будет прокачиваться нефть из Одессы, пишет ТАСС.

Напомним, что через нефтепровод "Дружба" осуществляются поставки нефти на белорусские НПЗ, а также транзит топлива в европейские страны.

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