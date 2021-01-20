Названы сроки формирования популяционного иммунитета к COVID-19 в РФ

Михаил Мурашко уточнил, что вакцинировать от коронавируса планируется около 68 млн россиян.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в среду сообщил, что популяционный иммунитет к коронавирусу нового типа может сформироваться в первом полугодии текущего года. По его словам, для выработки коллективной защиты от COVID-19 антитела должны иметь 60% российских граждан (примерно 68 млн человек), отметив, что данный объем может быть достигнут в течение 5-6 месяцев, пишут "Известия".

Ранее Мурашко заявил, что россиянам придется соблюдать масочный режим до формирования популяционного иммунитета к коронавирусу нового типа.

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