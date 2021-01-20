Песков ответил на сообщения о "дворце Путина"
Дмитрий Песков считает, что публикации о "дворце Путина" преследуют одну цель – получить денежные средства от россиян жульническими способами.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал расследование оппозиционера Алексея Навального о "дворце" президента России Владимира Путина в Геленджике. По его словам, подобного рода сообщения являются "чушью и компиляцией". Также Песков напомнил, что эта тема обсуждалась еще 3-4 года назад, однако каких-либо доказательств, как и сейчас, представлено не было. Пресс-секретарь отметил, что в расследовании появилась одна новинка: использование монтажа, "когда в бассейн вписываются кадры Путина, который плавает в Енисее". Также Песков выразил мнение, что публикации о "дворце Путина" преследуют одну цель – получить денежные средства от россиян жульническими способами.
Ранее команда Навального опубликовала материал, в котором утверждается, что президент России якобы построил за 100 млрд руб. дворец на Черноморском побережье.
Напомним, что страны Балтии обратились к Евросоюзу с просьбой ввести санкции против Москвы за задержание Навального.
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