В ГД считают, что в России нужно ввести COVID-паспорта

Дмитрий Морозов уверен, что данные о вакцинации необходимы врачам, медработникам и сотрудникам санэпидслужбы.

Глава комитета Государственной думы России по охране здоровья Дмитрий Морозов 19 января во время заседания заявил, что в нашей стране нужно ввести COVID-паспорта. По его словам, при создании таких документов следует позаботиться о сохранении и рациональном использовании ковидных данных. Морозов отметил, что информация о прохождении вакцинации от COVID-19 может понадобиться медицинским работникам, сотрудникам санэпидслужбы, а также "для принятия управленческих и организационных решений", пишет ТАСС.

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