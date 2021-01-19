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Президент РФ принял участие в крещенских купаниях

19.01.2021 17:31
Комментарии: 1
Президент РФ принял участие в крещенских купаниях

Владимир Путин окунулся в проруби, которая находится в Московской области.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава российского государства Владимир Путин в текущем году принял участие в крещенских купаниях. По его словам, лидер России окунулся в проруби, которая находится в Московской области. Песков подчеркнул, что подобная процедура является традицией, а Путин "традициям не изменяет", пишет РИА Новости.

Ранее российский эпидемиолог заявил, что к лету 2021 года в России будет наблюдаться спад заболеваемости коронавирусом.

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17:57 0 0
Виталий:

А простым гражданам полиция не дала такой возможности,вот так у нас всегда,одним можно всё,а другим нельзя,спасибо нашему президенту...

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