Президент РФ принял участие в крещенских купаниях

Владимир Путин окунулся в проруби, которая находится в Московской области.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава российского государства Владимир Путин в текущем году принял участие в крещенских купаниях. По его словам, лидер России окунулся в проруби, которая находится в Московской области. Песков подчеркнул, что подобная процедура является традицией, а Путин "традициям не изменяет", пишет РИА Новости.

Ранее российский эпидемиолог заявил, что к лету 2021 года в России будет наблюдаться спад заболеваемости коронавирусом.

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