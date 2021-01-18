Путин поручил доработать нацпроекты и госпрограммы

18.01.2021 17:08 Комментарии

Правительству необходимо до 1 апреля 2021 года завершить корректировку госпрограмм и нацпроектов в соответствии с обновленным Единым планом их достижения.

На официальном портале Кремля сообщается, что российский лидер Владимир Путин поручил председателю правительства России Михаилу Мишустину при необходимости доработать национальные проекты и государственные программы, чтобы привести их в соответствие с обновленным Единым планом. Уточняется, что данное распоряжение необходимо выполнить до 1 апреля текущего года. Ранее "Капитал страны" писал, что российским медицинским работникам могут повысить размер соцвыплат. Читайте наши эксклюзивные материалы в Instagram-канале "Капитала страны".