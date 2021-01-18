В РФ количество зараженных COVID-19 увеличилось на 22857 человек

Общее число заболевших в стране составило 3591066 человек.

В понедельник в оперативном штабе России по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что за минувшие 24 часа российские врачи обнаружили 22857 новых случаев заражения COVID-19. Традиционно наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве (3679), Санкт-Петербурге (3287) и Московской области (1381).

На данный момент в нашей стране общее количество инфицированных достигло 3591066 человек, из них 66037 человек умерло, 2978764 человека выписалось с выздоровлением.

Ранее сообщалось, что 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от коронавируса.

Теперь вы сможете первыми читать эксклюзивные материалы в Telegram-канале "Капитала страны".