Захарова рассказала, почему Россия вышла из ДОН

Мария Захарова заявила, что выход РФ из ДОН является темой, которая была актуальна при администрации Дональда Трампа.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире канала "Россия-1" рассказала, что выход российской стороны из Договора по открытому небу (ДОН) не является знаком для новой администрации Соединенных Штатов Америки. Она пояснила, что этот шаг Москвы был направлен на закрытие уходящих тем, поскольку именно действующий глава Белого дома Дональд Трамп ранее принял решение выйти из ДОН, пишет РБК.

Напомним, что 15 января МИД РФ объявил о начале процедур по выходу России из Договора по открытому небу.

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