Минюст ФРГ: все необходимые данные по Навальному переданы России

Немецкая сторона руководствовалась правовыми нормами страны и Европейского соглашения об оказании правовой помощи.

Официальный представитель Минюста ФРГ заявил, что все данные по российскому оппозиционеру Алексею Навальному, которые немецкая сторона сочла нужным, переданы России. Об этом сообщает Deutsche Welle. При передаче данных Германия опиралась на Европейское соглашением об оказании правовой помощи и нормы германского права, а также на мнение самого Навального, который не дал своего согласия на предоставление российской стороне информации медицинского характера. При этом в Минюсте выразили уверенность, что Россия предпримет все необходимые шаги для проведения тщательного расследования инцидента, произошедшего с Навальным, пишет РБК.

Напоминаем, что Алексей Навальный заявил о своем возвращении в Россию 17 января, при этом в РФ политика объявили в международный розыск.