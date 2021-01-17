Украина хочет возобновить сообщение в граничащие с Крымом территории

"Укрзалізниця" планирует восстановить движение поездов в направлении Крыма, но без заезда на территорию полуострова.

Глава украинской государственной компании "Укрзалізниця" ("Украинские железные дороги") Владимир Жмак в интервью телеканалу "Украина 24" заявил, что железнодорожный перевозчик будет работать над возобновлением сообщения с граничащими с Крымским полуостровом территориями, пишет "Московский комсомолец".

Напомним, что в 2014 году украинская сторона остановила железнодорожное сообщение с Крымом в связи с присоединением полуострова к России.

Ранее замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак рассказал об итогах прошедшей встречи политсоветников "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине.

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