Козак рассказал о результатах встречи политсоветников "нормандской четверки"

Дмитрий Козак заявил, что советники "нормандского формата" договорились о новой встрече.

Заместитель главы администрации лидера России Дмитрий Козак рассказал о результатах прошедшей встречи политсоветников "нормандской четверки" по разрешению конфликта на Украине. По его словам, прошедшее мероприятие было полезным, поскольку стороны (Россия, Германия, Франция и Украина) обменялись "откровенными" мнениями и подходами по данному вопросу. Тем не менее, добавил он, на данный момент окончательных решений принято не было, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что в Берлине стартовали переговоры "нормандской четверки".

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