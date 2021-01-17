В России число заболевших COVID-19 выросло на 23586 человек

Общее число инфицированных достигло 3568209 человек.

В Российской Федерации за последние сутки обнаружили 23586 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Отмечается, что больше всего зараженных врачи выявили в Москве (4012), Санкт-Петербурге (3316) и Подмосковье (1426). Об этом 17 января заявили в оперативном штабе страны по борьбе с распространением COVID-19.

В России общее число заболевших достигло 3568209 человек, из них 65566 больных умерло, 2960431 пациент вылечился.

Ранее депутат Госдумы РФ, бывший российский главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко прокомментировал идею внести вакцинацию в трудовой договор.

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