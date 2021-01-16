Лукашенко назвал причину затянувшихся протестов в Белоруссии

Более длительные протесты связаны с закрытием границ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал свое мнение по вопросу затянувшихся протестов в стране после проведения выборов главы государства. По его словам, на ситуацию сильно повлияло закрытие границ из-за эпидемии коронавируса. Лукашенко считает, что те люди, которые раньше работали на территории России, и которые в настоящее время вынуждены оставаться без работы в Белоруссии, и выходят на митинги, из-за нежелания устраиваться на работу, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия восстановит авиасообщение с четырьмя странами.

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