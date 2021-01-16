Эксперт назвал пенсионеров, которые смогут получать пенсии более 30 тыс. рублей

Только те, кто получал пенсионные выплаты более 25 тыс. рублей в 2020 году могут рассчитывать на увеличение выплат до 30 тыс. рублей и более.

Руководитель Центра аналитики НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис рассказал, какие категории российских пенсионеров будут получать пенсионные выплаты в размере более 30 тыс. рублей. По его словам, в нашей стране очень мало пенсионеров получают высокие пенсии, так как размер выплат очень зависит от индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые в свою очередь зависят от белой зарплаты, полученной за время работы. Поэтому, учитывая январскую индексацию пенсий на 6,3% при прошлогодней инфляции 4,9%, только те категории граждан, которым до 2021 года выплачивались пенсионные средства в размере более 25 тыс. рублей, могут рассчитывать на выплаты более 30 тыс. рублей в месяц, пишет Прайм.

Как ранее сообщал "Капитал страны", глава Счетной палаты России Алексей Кудрин высказался против снижения НДФЛ для россиян, получающих маленькие зарплаты.

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