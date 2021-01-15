«Никаких изменений». Кудрин выступил против освобождения низких зарплат от налогов 186 0 Экономика

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказался против любых изменений в налоговой сфере. Один из авторов плоской шкалы НДФЛ, он призвал правительство остановиться после введения 15%-ного налога на зарплаты более 5 млн руб. в год. Кудрин также ответил сторонникам освобождения от налогов зарплат на уровне минимальной оплаты труда – 13,2 тыс. руб. По его мнению, это приведет к выпадению доходов регионов.