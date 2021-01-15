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«Никаких изменений». Кудрин выступил против освобождения низких зарплат от налогов
15 Января 2021 186 0 Экономика
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказался против любых изменений в налоговой сфере. Один из авторов плоской шкалы НДФЛ, он призвал правительство остановиться после введения 15%-ного налога на зарплаты более 5 млн руб. в год. Кудрин также ответил сторонникам освобождения от налогов зарплат на уровне минимальной оплаты труда – 13,2 тыс. руб. По его мнению, это приведет к выпадению доходов регионов.
Кудрин против повышения или снижения налогов
- Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил свое мнение по поводу налоговой политики правительства на Гайдаровском форуме. Он посоветовал кабинету министров вносить меньше изменений в налоги. «Тем более что правительство декларировало это в 2018 году», – подчеркнул Кудрин. Именно в 2018 году власти подняли НДС с 18% до 20%.
- По мнению Кудрина, если «мы получили эти изменения, сейчас нужно остановиться». Под этими изменениями глава Счетной палаты, очевидно, подразумевает повышение НДФЛ с 13% до 15% на зарплаты более 5 млн руб. в год, введение налога на банковские вклады, повышение НДПИ в 3,5 раза, увеличение табачных акцизов на 20% и прочие налоговые новации, которые в 2020 году преподнесло россиянам правительство.
- Одновременно с этим Кудрин не поддерживает предложения экономистов об освобождении низких зарплат от подоходного налога. Такую меру для обеспечения «макроэкономического эффекта» предложил ректор РАНХиГС Владимир Мау. Он считает необходимым для достижения фискального эффекта обложить прогрессивным налогом в 15% зарплаты от 500 тыс. руб. в год (41,6 тыс. руб. в месяц) и освободить зарплаты на уровне минимальной оплаты труда от налогов.
- Правда, экономист признал – подобная мера будет «сильно дестимулировать рост производительности, предпринимательской активности». В текущей ситуации, по мнению Мау, Россия может позволить себе только «облагать очень богатых, но понимать, что это даст небольшие деньги».
- По словам Кудрина, его ведомство проводило расчеты выпадающих доходов при освобождении низких зарплат от налогов. «Их нужно будет компенсировать чем-то другим, потому что это доход регионов», – сказал Кудрин и добавил: «Сегодня мой девиз – никаких изменений».
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- Накануне замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что в ближайшем будущем Минфин не видит возможности для снижения налогов. Только нефтяные компании могут получить налоговые льготы. Россияне отдают 42% от своих зарплат в бюджет и страховые фонды, 40% федерального бюджета формируется за счет НДС, который выплачивается при покупке любого товара или услуги.
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