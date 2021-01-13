Навальный заявил, что вернется в Россию в середине января
13.01.2021 13:56
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Алексей Навальный прилетит в Россию 17 января.
Главный критик Кремля Алексей Навальный на своей странице в Instagram написал, что собирается вернуться в Россию в воскресенье, 17 января, рейсом авиакомпании "Победа". По его словам, билет он приобрел сегодня утром.
Ранее сообщалось, что власти США напомнили компаниям Евросоюза о риске наложения санкций за участие в строительстве проекта "Северный поток-2".
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