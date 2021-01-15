В России сотовая связь может подорожать на 15%

Эксперты оценивают недополученную прибыль и незапланированные расходы операторов в 30 млрд руб.

В отчете агентства Content-Review сказано, что в 2021 году российские операторы сотовой связи могут повысить стоимость услуг на 15%. Отмечается, что к такой шаг будет связан с потерей прибыли из-за пандемии коронавируса, а также с выполнением некоторых нововведений (предоставление бесплатного доступа к социально значимым сайтам, утвержденным государством РФ, введение Единой биометрической системы, хранение записи переговоров и переписки абонентов и так далее). Кроме того эксперты агентства считают, что повышение цен на услуги связи затронет тарифы стоимостью 500-900 руб. в месяц, пишет "Ведомости".

Ранее Минфин России заявил, что министерство не видит возможности для снижения налогов.

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