Гинцбург рассказал о новых реакциях на вакцину "Спутник V"

Александр Гинцбург сказал, что никаких новых нежелательных реакций зафиксировано не было.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил газете РИА Новости, что наблюдение за состоянием добровольцев, которые привились российской вакциной против коронавирусной инфекции "Спутник V", по-прежнему ведется. Также он подчеркнул, что специалисты не зафиксировали новых нежелательных реакций на данный препарат.

Напомним, что массовая вакцинация российских граждан против коронавируса начнется со следующей недели.

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