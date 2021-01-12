В Германии стартовали переговоры "нормандской четверки"

От РФ в мероприятии участвует замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Российское посольство в Германии сообщило, что 12 января в Берлине в Ведомстве федерального канцлера стартовали переговоры политсоветников лидеров "нормандской четверки". Отмечается, что от России в данном мероприятии участвует заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, пишет ТАСС.

Напомним, что последняя встреча "нормандской четверки" состоялась в столице Германии 11 сентября 2020 года, однако добиться прогресса в переговорах не удалось.

Ранее стало известно, что британский парламентарий назвал проект "Северный поток-2" "опасным и проблемным".

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