Компаниям ЕС напомнили о санкциях из-за "Северного потока-2"

По данным Reuters, Госдеп США планирует в четверг или пятницу опубликовать список всех организаций, которые участвуют в строительстве газопровода.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки напомнил европейским компаниям, помогающим России в реализации газового проекта "Северный поток-2", о риске попасть под американские санкции. Уточняется, что Вашингтон направил таким организациям ЕС соответствующее уведомление. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По словам собеседников издания, США решили заранее предупредить компании Европы о возможности наложения санкций за участие в строительстве газопровода, "пока не стало слишком поздно".

Напомним, что ранее американская сторона пригласила российских дипломатов на инаугурацию избранного лидера США Джо Байдена.

Теперь вы сможете первыми читать эксклюзивные материалы в Telegram-канале "Капитала страны".