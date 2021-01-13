Россия уверена в завершении строительства СП-2

Олег Тяпкин не смог назвать точные сроки завершения строительства второй ветки газопровода, поскольку это зависит от многих факторов.

Директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин сообщил изданию РИА Новости: российская сторона уверена, что трубопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на усиливающееся давление Вашингтона на компании ЕС, которые участвуют в реализации данного проекта. Однако точные сроки завершения строительства второй ветки газопровода он не смог назвать, поскольку это зависит от многих факторов, включая погодные условия.

Как ранее писал "Капитал страны", США напомнили европейским компаниям о риске введения штрафных санкций за участие в реализации "Северного потока-2".

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